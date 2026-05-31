世界杯2026︱唯一中国球证马宁登陆小红书 首片获逾8万赞变网红

距离世界杯开锣日子不足两星期。每场激烈球赛，都需要公正的球证让球赛能公平进行，其中马宁亦成为其中一名主裁判（球证）。

中国足协消息，裁判员马宁、傅明、周飞已于周六（30日）启程，出席2026美加墨世界杯，开展赛事执裁备战工作。马宁、傅明、周飞分别以主裁判、视频助理裁判、助理裁判身份入选裁判员名单。

马宁开启小红书不到3天，首段影片获逾8万点赞。马宁在微博发帖写道：「出发，美加墨！我已经准备好了。你们准备好了吗？」马宁成为本届世界杯唯一的中国主裁判，无数商业机构即找他合作，他因而一夜成为网红。



北青体育报道，今年4月，国际足联通过官方渠道公布2026年世界杯裁判员阵容名单。中国裁判员马宁（分别可担任主裁判、第四官员）、视频比赛官员傅明、助理裁判员周飞名列其中。



按照计划，马宁等3名裁判员将经美国三藩市，前往迈阿密本届世界杯裁判工作团队大本营。他们将在当地接受为期8天左右培训。除进行实战模拟执法训练，同时接受体能测试。要通过一系列测试，才能真正获得执法本届世界杯赛的资格。