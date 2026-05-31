柬埔寨中国地产商遭残杀撕票 妻子曾收绑匪$1560万赎金讯息

一名居于柬埔寨首都金边的中国男子，怀疑遭人绑架、勒索兼且残酷杀害。其尸体于5月30日上午，在金边市朗哥区一处空地被发现。警方初步调查显示，死者生前曾被人控制、殴打及施虐，疑犯更一度向其家属勒索200万美元（约$1560万港元）赎金。目前案件已列作严重刑事谋杀案，警方正全力追缉涉案人士。

遭3男子强行掳走

据《柬中时报》取得的警方初步调查报告，死者为一名52至53岁的中国男子，名叫杨伟新（Yang Weixin），生前从事房地产开发，是当地一间地产公司的老板，居住于金边市铁桥头区一个公寓单位的19楼。案件于5月30日上午10时30分曝光，发现地点位于金边市朗哥区217号路旁边的一片空地。

相关新闻：世界杯2026︱墨西哥度假小镇疑现连环杀手 3女衣衫凌乱陈尸荒野

报案的37岁货车司机皮占荣向警方表示，当日上午约10时30分，他驾车驶入该空地准备泊车时，见到一辆白色丰田Prius停泊在现场。他发现车内后座躺著一名男子，起初以为对方昏迷，于是打开车门查看，结果证实该男子已经死亡，车厢内遗下大量血迹，他随即报警。警方经调查后确认，涉事车辆为一辆白色丰田Prius，车牌号码为「金边2BH-1311」。

死者妻子向警方透露，其丈夫于5月29日晚失踪。经查看公寓监控录像发现，当晚8时16分，有3名身份不明男子在停车场将其丈夫强行带上一辆汽车后离开。她表示，30日凌晨约3时，其丈夫手机曾向她发送信息，要求支付200万美元赎金。此后对方持续发讯息施压，直到当天上午8时47分，对方突然发来信息称「事情到此为止」，随后便失去联系。当天上午11时30分左右，她接获警方通知，证实丈夫已经遇害。

死者杨伟新的妻子透露，其丈夫自2014年起与一名中国籍男子因生意失败而结下债务纠纷。上年开始，该名男子曾再次上门追讨欠款，双方积怨多年。警方正调查案件是否与此商业纠纷有关。

现场勘查显示，涉事车辆内外留下大量可疑证物，包括两把染血刀具、沾满血迹的纸巾与胶带、塑胶索带、枕头、袜子，以及多个矿泉水樽。

身上多处严重伤势

法医验尸结果指出，杨伟新身上有多处严重伤势，包括头部被重击至撕裂、面部及颈部大面积瘀伤、双眼充血，四肢与躯干亦有大量被打及捆绑痕迹。法医初步判断，死因为窒息，并曾遭受殴打、刺伤及其他暴力虐待，案件定性为蓄意谋杀。