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稻城亚丁︱四川景区被指省道当摇钱树 拦路收费迫签承诺书始放行

即时中国
更新时间：14:38 2026-05-31 HKT
发布时间：14:38 2026-05-31 HKT

四川著名景区稻城亚丁被揭将省道纳入观光车收费范围，擅自向自驾游旅客收费。事件曝光后，当地官方宣布整治稻城亚丁，期间暂停收取该景区的观光车及电瓶车交通运输服务费用。

截断S462省道收费

综合内媒报道，自驾博主「吕大侠V50」24日连发多条影片，指他15日驾车到稻城亚丁旅游，但被该景区人员拦停，指不准外来车辆进入景区，必须以每人105元人民币乘坐指定观光车。

自驾博主质疑稻城亚丁截断省道向旅客收费。
自驾博主质疑稻城亚丁截断省道向旅客收费。
自驾博主质疑稻城亚丁截断省道向旅客收费。
自驾博主质疑稻城亚丁截断省道向旅客收费。
自驾博主质疑稻城亚丁截断省道向旅客收费。
自驾博主质疑稻城亚丁截断省道向旅客收费。


相关新闻：8人偷入亚丁景区保护区兼破坏 被罚终身禁入

「吕大侠V50」要求对方出示收费文件后，工作人员即提出免除车票费用、报销住宿费等条件，但要博主必须坐观光车。博主力拒，指景区截断S462省道收费不合理，景区人员要他签下免责承诺书始放行。

同日，景区发通报，指值班人员违反规定擅自放博主已被处理。通报指，稻城亚丁联合国教科文组织认定的世界生物圈保护区，也是国家级自然保护区，大量社会车辆进入必将突破自然保护区生态环境承载力，景区重申禁止社会车辆违规进入景区。

有景区工作人员称，S642被包进景区内，是自然发展形成的，并不是景区为了收费，特意将游客中心设在路道入口，「禁止社会车辆进入，是自然保护区的管理规定。」

5月28日，甘孜州稻城亚丁景区问题整改工作专班发布通告，进驻景区开展全面核查和靶向整治。甘孜州发展和改革委员会也发布通告称，从5月29日起，暂停收取稻城亚丁景区观光车及电瓶车交通运输服务费用。

 

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