中国观察：释永信入狱 佛门商业化尘缘已了？

河南法院前日判决少林寺原住持释永信数罪并罚，判刑24年、罚款350万。过去20多年，释永信做得最成功的一件事，便是让外界深信佛寺可以走商业化之路，但这也是一条让他「走火入魔」的不归路。

从1999年正式接任少林寺方丈后，释永信跳出传统，带着这座千年古刹兴办文旅产业、拓展品牌营销、布局海外市场，就连多国宾客也慕名而来。



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在大众认知里，释永信长袖善舞，擅于经营，将少林寺打造成商业帝国。他手握数百个商标，涵盖影视、旅游、餐饮，将古刹名气推向顶峰。这一切看似顺应大势，即使惹起争议，也有人以「在商言商」替其辩护，佛寺俨如牟利机构，释永信成了少林寺CEO。

然而，在无序的商业化操作下，贪婪暗中滋生。法院查明，1998年至2025年间，释永信利用职务便利，犯下职务侵占、挪用资金、受贿、行贿多项罪名，涉案金额近3亿元。

寺院门票收入、十方信众的功德款，本是维系古刹运转、传承文化的资财，却被他视作私人金库。更荒唐是，释永信私生活糜烂，长期与多名女性有不正当关系，甚至育有私生子。

类似的「酒肉和尚」过往也有，较轰动的是2018年时任中国佛教协会会长释学诚被指控性侵女弟子、寺庙违建、挪用善款等。他最终辞职被「发配」福州一间寺庙，静思己过。

不同的是，释永信案直指宗教商业化的祸害，信仰、权力和金钱勾结，不但损害了这座千年古寺的名声，也亵渎了整个佛教界的公信力。

种贪缘，得缠缚；造恶业，堕苦果。释永信的牢狱之灾，并不能代表内地宗教商业化时代结束，宗教同旅游捆绑的例子仍随处可见，但类似少林寺般野蛮生长的过度商业化行为，预料将大为收敛，其意义远大于一个释永信被惩戒，相信也是此案要传达的最重要讯息。

纪晓华