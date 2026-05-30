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中国观察︱传黄仁勋入清华顾问团 美右翼发难

即时中国
更新时间：15:39 2026-05-30 HKT
发布时间：15:39 2026-05-30 HKT

美国晶片巨头CEO黄仁勋盛传加入北京清华大学经管学院顾问委员会，这本是跨国企业与这所顶级学府行之有年的正常合作，却引发美国右翼炒作国安风险阴谋论。

该顾问委员会2000年由时任国务院总理朱镕基推动成立。委员会现有65位委员，主席为苹果CEO库克，成员涵盖富商马斯克等中外商界重量级人物。该委员会核心职能是为学院发展建言、推动学术与产业对接，外企成员每年来华参与年会。

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众多美国商界巨头加入委员会，在商而言，当然是看中庞大的中国市场，希望同中方打好交道。从清华的角度看，能够汇聚这批外国商业「大脑」，走进课堂分享行业洞见，也能擦亮清华经管的招牌，相得益彰。

然而，消息尚未证实，美国右翼迅速大肆炒作。MAGA（让美国再次伟大）阵营头号女网红劳拉．卢默（Laura Loomer）向白宫及国防部举报，指黄仁勋不能既是美国总统科技顾问委员会的成员，也是「中共控制的大学」的顾问，并称美国政府已经对此展开调查。

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劳拉．卢默是美国极右网红，也是特朗普的忠实盟友。2024年大选期间，特朗普多次邀她出席集会，称赞她是「爱国者」。2025年特朗普重返白宫后，卢默虽无正式官职，却多次进入椭圆形办公室会面，甚至据称推动国安委员会大换血。尽管卢默素以出位言论博取眼球，但之所以成为网红，代表其阴谋论在美国国内有一定市场。

这种指控本质是美国国内反华民粹与科技保护主义的合流，更是对华裔企业家的种族歧视，如同此前英特尔CEO陈立武因华裔身份遭质疑一样，既暴露美国部分势力的「反华偏执症」，也折射中美科技竞争下日趋严重的「恐华」心态。

纪晓华

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