深圳网约车︱官方提醒市场已饱和 「4月份一车日均接13宗生意」

香港政府前日公布，现阶段计划批出1万个网约车牌照，成为全港热门话题。毗邻香港的深圳已发展网约车多年。近日，深圳市交通运输局发布2026年4月份深圳市网约车行业运营动态与风险提示。

根据各平台数据显示，4月全市网约车日均单车完成订单量约为13.01单。深圳市网约车市场需求呈季节性波动特征，当前市场总体已饱和。在此郑重提醒有意从事网约车经营的企业与从业人员，应充分了解网约车相关法规政策，深入开展市场调研，客观评估经营收益，并理性审慎作出投资及从业决策。

司机收入难达平台宣传

当局结合国内部分地市案例，请拟从业者高度警惕并防范以下六大风险，避免经济损失：



一）部分网约车平台通过合同约定由公司统一代收代发驾驶员订单流水收入，采用「上班模式」或「保底模式」，驾驶员（香港俗称：司机）因无法自主支配订单流水，且需遵守工作时长等合同要求，存在如公司经营不善难以追回损失、未达到合同中支付报酬的条款要求无法获得报酬等风险；



二）未获得网约车平台授权的中间服务商，因缺乏网约车平台合作支持与长期经营规划，如出现经营不善，极易与驾驶员产生合同或经济纠纷等风险；



三）部分公司通过高流水、高月薪、「轻松月入过万不是梦」等广告宣传吸引驾驶员签订租车合同，驾驶员实际收入往往难以达到广告宣传水平，且可能因收入不符预期而选择提前退车，进而面临违约风险；

留意免按心租车「套路」

四）需警惕「无证也可从业」「新手保护期不处罚」「新手宽限期不处罚」等虚假宣传。无证营运属于违规行为，一经查实将面临行政处罚，若「无证营运」发生交通事故，保险机构有权拒绝赔付，驾驶员需自行承担事故损失；



五）对许诺「免押金」「还本付息」或其他高额投资回报的租车「套路」需提高警惕，建议优先选择提供押金保障、纠纷法律援助等服务的正规平台。签约时，请仔细核对合同、协议条款，明晰双方权利义务及需自行承担的风险，依法维护自身合法权益；



六）租车运营网约车时要认真查看合同条款，特别是保险约定，需时刻查询保险缴交状态，对于租车公司采取分期支付保险金而逾期未支付导致保险失效的行为给予警惕。