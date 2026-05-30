广州开出高铁遭异物击中 乘客困隧道2小时：热到似从水捞出来

周六（30日）上午，从广州南开往四川广元的D1804次高铁列车因受电弓遭异物击打，被困在广西贺州一处隧道内。



内地极目新闻报道，大约11时20分许，车上有乘客称他们已被困超两小时，列车内停电，非常闷热。桂林火车站方面消息，目前，铁路部门已安排备用列车前往接载乘客。



大约今早11时10分，桂林火车站官方微博发布通告，5月30日9时19分，因贵广客专钟山西至恭城间，列车受电弓受异物击打，导致设备故障，D1804次列车临时停车，部分途经该区段的列车晚点运行。



列车上一乘客表示，当天9时许，列车途经一隧道时突然停下，随后车厢内的灯全部熄灭了，她在1号车厢，仅在车厢头部有应急灯，因为没有空调，人又多，异常闷热，身上像从水里捞出来的。「我们问列车员，只听说是线路上的电路故障，正在抢修。」



到了大约12时30分，有乘客称，备用列车已赶到，正在接载乘客。