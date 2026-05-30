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莫氏鸡煲︱老板靠流量清还债务 「计划三年后退休」

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更新时间：13:15 2026-05-30 HKT
发布时间：13:15 2026-05-30 HKT

广东顺德「莫氏鸡煲」早前爆红，男店主老莫做到无停手，身心俱疲。不过努力有回报，据内地「风芒新闻」报道，老莫称靠流量已有清所有欠债，甚至直言希望可以三年后退休。

报道又指，老莫承认爆红后获利：「现在这波流量赚了那么多钱，肯定还清了，这个是实话实说。」此外，老莫还表示，因为生意太好被邻居投诉，他直言：「这个很正常，你太赚钱了，不投诉你不行」。对于未来计划，他还坦言，房子是租的，自己计划三年后收摊退休。

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根据第三方数据平台显示，「莫氏鸡煲」的关联店铺「正宗莫氏鸡煲」近30天销量为10万单至25万单，销售额为500万（人民币）至1000万元，主要销售商品就是汤底和土鸡套餐。

抖音知名美食博主刘雨鑫，今年3月介绍「莫氏鸡煲」，老莫当时已表明怕店红人忙太辛苦，要求「不准拍得太好」，又要求遮样及不提店名。此外，因他家的鸡煲汤底加了药材，男店主还恐吓「人湿（吃了）便会拉肚子」、「反正不是我问题」，希望打消刘雨鑫拍片介绍。岂料这番说话却反让店更受欢迎，无数人到店朝圣。莫氏鸡煲成为一股「旋风」。

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内地「第一现场」4月报道，老莫曾因投资180多万承包鱼塘失败，无奈转行做鸡煲。他曾承认欠下180多万债务，但近期鸡煲爆火已还清大部分，当时还剩约三、四十万尾款。老莫表示：「之前大家知道我困难没催，现在赚到钱了，肯定要还给他们。」

据悉，老莫年轻时做过皮具、建筑生意，开过发廊，也曾白手起家盖起3层楼。莫氏鸡煲爆火后，无数人找上门赞助，邀请加盟，他通通拒绝。

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