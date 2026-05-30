恙虫病︱39岁女博主遭咬后不治 临终前无法进食喉咙严重感染

近日，内地网络传出一名叫「哈尼小微」的博主离世消息。内地「极目新闻」报道，其亲属及友人于5月29日证实，「哈尼小微」早前因遭虫咬而感染恙虫病，由于未有及时察觉并延误就医，最终于本月27日凌晨不幸病逝，终年39岁。

据悉，「哈尼小微」的社交平台帐号拥有约3.2万名粉丝，日常甚少更新短片，多以直播形式与网民互动。其相识十多年的好友表示，小微为云南红河元阳县人，早前已有一段时间未有开播，亦未曾向友人透露患病一事，对于其猝逝感到相当震惊与愕然。

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小微的胞弟受访时透露，姐姐出生于1987年。她早前在外地时已感身体不适，及后在弟弟劝说下返乡，惟当时其面色已极度欠佳。家属随即将其送院救治，始确诊感染恙虫病。然而，由于错失治疗黄金期，医生表示其病情已非常严重，回天乏术。家属指，小微临终前数日已无法进食，喉咙严重感染，最终于27日凌晨离世，遗体已于同日下午安葬。

公开医学资料显示，恙虫病又称丛林型斑疹伤寒，主要传染源为老鼠，透过带有病菌的恙螨幼虫叮咬人体进行传播，人群普遍容易感染。大众如农民、户外工作者或郊游人士，若频繁出入果园、山林、草丛或城郊绿化带等地区，将较易遭到恙螨侵袭。此病具有鲜明的季节特征。南方地区的高发期集中在5至10月，其中6至8月为发病高峰；北方地区则多于秋冬季节高发。