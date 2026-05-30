百万网红犬「锄头」被偷 以180元转卖后遭宰杀

近日，河南商丘一只拥有百万粉丝的网红边牧犬「锄头」被一对陌生男女偷走，并以180元（人民币，下同）转卖后，惨遭狗贩宰杀，引发关注。主人在发现狗丢失后，曾悬赏5000元找狗。目前，警方已介入处理案件。

封面新闻报道，狗主郭先生介绍，锄头是一只9岁边牧犬，当初以2000元价格买下。因为牠经常跟着父亲干农活，便给牠取名「锄头」。后来，郭先生开始做旅行博主，经常带着狗儿自驾。其社交媒体帐号因记录一人一狗的自驾点滴，积累逾百万粉丝。

边牧犬「锄头」被偷走转卖后遭宰杀。荔枝新闻

边牧犬「锄头」被偷走转卖后遭宰杀。荔枝新闻

最近，郭先生因出外旅行，便将锄头交由父亲照看。5月初，父亲带狗外出干农活，收工时却发现狗儿不见了。郭先生后来调取监控发现，狗儿被一对陌生男女强行带上电动车。

本周二，郭先生与警察上门找到该男子，对方称狗被他以180元的价格卖掉。他当即打电话给狗贩子，得知狗已被转卖宰杀。

郭先生听到后气得浑身发抖，无法接受这个结果，当场报警。目前，郭先生已收到警方的行政立案通知书。他表示，会为锄头讨回公道，并且不接受和解。