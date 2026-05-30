幼儿园禁外购食品 餐点煮熟到食用不超过2小时

内地幼儿园颁布食品安全新规，禁止幼儿园从园外采购散装糕点、汉堡、三文治等食品，要求餐食从烧熟到食用间隔不得超过2小时。

央视新闻报道，国家市场监督管理总局会同教育部制订《幼儿园落实食品安全主体责任监督管理规定》，将于6月1日起施行。

目前，内地共有25万多所幼儿园，3580多万名在园幼儿。与中小学相比，幼儿园大多实行「三餐两点」「三餐一点」的供餐模式，餐次更密、总量更大，幼儿园食品安全成为各级市场监管部门和教育部门的工作重点。

新措施6月1日实施

《规定》要求，幼儿园原则上应当自主经营、统一管理食堂；禁止幼儿园从园外采购散装糕点、汉堡、三文治等食品；禁止采购、贮存、使用散装食用油、散装食盐。幼儿园食材供应商近3年内不得发生食品安全事故或查实食品安全舆情事件。

《规定》提出，餐食从烧熟到食用间隔不得超过2小时，配送必须使用专用、密闭、保温设施，并对分餐人员提出洗手消毒、佩戴口罩等具体要求。

市场监管部门对幼儿园食堂、承包经营企业、供餐单位的监督检查每学期不少于2次，对幼儿园集中用餐违法行为依法从重处罚，严格落实处罚到人、从业禁止等要求。