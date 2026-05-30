Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

幼儿园禁外购食品 餐点煮熟到食用不超过2小时

即时中国
更新时间：08:56 2026-05-30 HKT
发布时间：08:56 2026-05-30 HKT

内地幼儿园颁布食品安全新规，禁止幼儿园从园外采购散装糕点、汉堡、三文治等食品，要求餐食从烧熟到食用间隔不得超过2小时。

央视新闻报道，国家市场监督管理总局会同教育部制订《幼儿园落实食品安全主体责任监督管理规定》，将于6月1日起施行。

目前，内地共有25万多所幼儿园，3580多万名在园幼儿。与中小学相比，幼儿园大多实行「三餐两点」「三餐一点」的供餐模式，餐次更密、总量更大，幼儿园食品安全成为各级市场监管部门和教育部门的工作重点。

新措施6月1日实施

《规定》要求，幼儿园原则上应当自主经营、统一管理食堂；禁止幼儿园从园外采购散装糕点、汉堡、三文治等食品；禁止采购、贮存、使用散装食用油、散装食盐。幼儿园食材供应商近3年内不得发生食品安全事故或查实食品安全舆情事件。

《规定》提出，餐食从烧熟到食用间隔不得超过2小时，配送必须使用专用、密闭、保温设施，并对分餐人员提出洗手消毒、佩戴口罩等具体要求。

市场监管部门对幼儿园食堂、承包经营企业、供餐单位的监督检查每学期不少于2次，对幼儿园集中用餐违法行为依法从重处罚，严格落实处罚到人、从业禁止等要求。

最Hit
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
影视圈
14小时前
切萨雷塔隆内路。 USMIA
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
11小时前
将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟
将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟
饮食
14小时前
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
影视圈
15小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
3小时前
田径｜16岁张可依期望有一天跟吴艳妮并肩作战
即时体育
12小时前
车长行驶时双手离軚 九巴调查后决定解雇
车长行驶时双手离軚网片疯传 九巴调查后决定解雇
突发
12小时前
02:28
73岁卢伟国拖32岁未婚妻余仲欣现身 被指「爷孙恋」 卢伟国：无时间理闲言闲语 抢答会否生B
政情
19小时前
元朗妇遭刀贼掠去100元现金 纠缠间被割伤双手 现场遗30米血路
突发
1小时前
星岛申诉王 | 一句You Shut Up掀全城风波 名人教用英文优雅讲「你收声」
02:47
星岛申诉王 | 一句You Shut Up掀全城风波 名人教用英文优雅讲「你收声」
申诉热话
15小时前