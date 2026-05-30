神舟二十一号乘组返回地球 驻太空210天破纪录

历时210天的太空驻留任务，神舟二十一号太空人张陆、武飞、张洪章昨晚8时多顺利返回地球，刷新中国太空人乘组在轨驻留最长纪录。落地受访时，指令长张陆拿出一个写有「平安」二字的苹果，称5月30日是全国科技工作者日，特意从空间站带回一个苹果，送给所有科技工作者。

指令长带回「平安」苹果

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中国载人航天工程办公室消息指，昨日下午2时44分，神舟二十二号载人飞船与空间站组合体成功分离，飞船采用3圈快速返回方案，独立飞行约4个半小时。昨晚8时13分，返回舱在东风着陆场成功着陆。

昨晚8点48分，49岁的乘组指令长张陆率先出舱，状态良好。落地受访时，他从随身布袋中拿出一个写有「平安」二字的苹果，称出发时收到一个苹果，寓意平安。5月30日是全国科技工作者日，他也希望将此苹果送给所有科技工作者，「你们辛苦了，祝愿我们的航天事业欣欣向荣，但愿我们每一次任务平安顺遂！」

张陆是神舟二十一号太空人乘组的指令长，曾执行过神舟十五号载人飞行任务。累计已完成7次出舱活动的他，是目前执行出舱任务次数最多的中国太空人，也是第2位在轨驻留时间超400天的中国太空人。

出生于1993年的太空人武飞，是中国目前执行过飞行任务的最年轻太空人。现年39岁的张洪章是中国第2位叩问苍穹的载荷专家，也是中国电池领域首位进入空间站的研究人员。

神舟二十一号太空人乘组于去年11月1日进驻中国空间站，3名太空人进行3次出舱活动，完成神舟二十号飞船返回舱舷窗巡检拍照、空间站空间碎片防护装置安装等任务。在轨期间，乘组亲身经历和见证了中国载人航天工程史上首次飞船受空间碎片撞击推迟返回、首次太空人乘组换船返回、首次飞船应急发射等历史时刻。

前日，神二十一乘组与神二十三乘组3名太空人朱杨柱、张志远和黎家盈完成工作交接和在轨工作经验交流，并举行了中国空间站钥匙交接仪式。