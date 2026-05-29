少林寺前住持｜释永信侵占资产、涉贿判刑24年 罚人民币350万元

2026年5月29日，河南省新乡市中级人民法院一审公开宣判被告人刘应成（原法名释永信）犯职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、行贿罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑24年，并处罚金人民币350万元。刘应成当庭表示服判不上诉。

相关新闻：少林新掌门印乐法师大起底 拒绝佛教商业化

非法侵占、挪用近3亿元

新乡市中级人民法院经审理查明：被告人刘应成利用担任少林寺住持、少林慈善福利基金会会长等职务上的便利，2003年至2025年，单独或者伙同他人非法侵占单位财物人民币1.31亿余元；2012年至2022年，挪用单位资金人民币1.51亿余元归个人使用，超过三个月未还；2006年7月以来，为他人在承建少林寺工程项目及相关经营活动中提供帮助，非法收受财物共计折合人民币1163万余元。1995年至2022年，刘应成为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计折合人民币567万余元。

新乡市中级人民法院认为，被告人刘应成的行为已构成职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、行贿罪。刘应成职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿均数额特别巨大，行贿情节特别严重，犯罪行为持续时间长，危害后果严重，社会影响恶劣，依法应予从严惩处。刘应成到案后如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分犯罪事实，认罪悔罪。根据被告人刘应成犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依法作出上述判决。

此前，新乡市中级人民法院于2026年5月25日公开开庭审理了该案，检察机关出示了相关证据，被告人刘应成及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见，刘应成进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。部分人大代表、政协委员、宗教界代表、群众代表及被告人亲属旁听了庭审及宣判。