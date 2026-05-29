缺德男大理洱海帮狗洗澡 官方强硬追查罚款

网络平台近日流传一段「有人在云南大理洱海洗狗」的影片，引起网民广泛关注及愤慨 。大理市洱海管理局随即联同相关部门展开调查 ，证实一名外地男游客在洱海边游玩时，公然带同宠物犬进入湖区，并使用沐浴露为其洗澡。当局在其离境前及时截获，并表示将依法对其作出行政处罚及罚款。

搓揉泡沫污水直排洱海

网上流传的影片显示，事发于周三（27日）。一名男子在大理镇才村的洱海边游玩时，将宠物犬带入湖区，并站在岸边不停搓揉身上抹满沐浴露的爱犬，「狗冲凉」产生的污水及化学泡沫直接流进洱海中。有关画面被途人拍下并上载至社交媒体，随即引发当地市民及网民的强烈不满，纷纷谴责其自私行为。

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执法人员截获涉事男

据内媒报道，大理市洱海管理局接报后迅速开展排查。翌日（28日）上午，执法人员锁定涉事男游客为外地人袁某，当时他已离开大理。执法人员随即出动将其截获，经问询、事实核验及证据固定，确认袁某的违法行为事实清楚、证据确凿。

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调查期间，执法人员对袁某进行了严肃的批评教育，并宣传了保护洱海的法律法规。袁某事后深刻认识到自身行为对生态环境的危害，向公众诚恳致歉，并承诺今后将严格遵守环境保护规定。当局指出，袁某违反《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》，将按程序对其处以行政罚款。

大理市洱管局强调，洱海是大理市集中式饮用水的水源地，属于生态保护核心区，实行严格管控。当局提醒，严禁任何人在洱海湖区和湖滨带范围内清洗车辆、宠物、畜禽、农产品、生产生活用具等。当局将持续加大全域巡查力度，严厉打击各类破坏洱海生态环境的违法行为，并呼吁市民及游客积极举报，共同保护生态环境。