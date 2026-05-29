神舟21号乘组安全返回地球 太空人张陆带回苹果赠科技工作者

神舟二十一号航天员乘组完成全部既定任务，5月28日与神舟二十三号乘组完成在轨交接，移交了中国太空站的钥匙后，乘搭神舟二十二号返回地球。29日晚上8时许，乘组安全降落在东风着陆场，载人飞船返回舱舱门打开，航天员张陆、武飞、张洪章全部健康状态良好，陆续出舱。

张陆率先出舱，精神很好，落地即接受记者访问。他拿出一个苹果，表示出发时收到一个苹果，寓意平安，明天5月30日是全国科技工作者，他离开空间站时也特地带回了一个苹果，送给所有科技工作者。

身为指令长的 张陆，在本次任务期间累计完成7次出舱活动，是当前中国执行舱外任务次数最多的航天员。

相关新闻：神舟二十三号丨交钥匙了！完成在轨道交接 神21太空人将返回地球｜有片

神舟二十三号与神舟二十一号乘组完成在轨道交接。

29日下午2时44分，神舟二十二号载人飞船与太空站组合体成功分离。分离前，神舟二十一号航天员乘组在地面人员配合下，完成了太空站状态设置、实验数据整理下传及留轨物资清理转运等撤离准备工作。

神舟二十一号乘组三名航天员张陆、武飞、张洪章已在轨驻留近7个月，刷新了中国航天员乘组在轨驻留最长纪录。后续，神舟二十二号载人飞船返回舱将在地面指令控制下择机再入返回，东风著陆场已做好各项准备迎接航天员回家。

为何「乘神舟二十二号返回」？

神舟飞船实行乘组与飞船「一对一」配置，各乘组均有专属飞船。但此前因神舟二十号飞船返回舱的舷窗玻璃被发现有贯穿性裂纹，不满足载人返回的安全条件，因此神舟二十号航天员换乘至已在轨的神舟二十一号飞船返回地球。所以，新发射的神舟二十二号飞船除运送神舟二十三号乘组上行外，亦负责接回神舟二十一号乘组。这是一船多用、资源优化配置的体现，属中国空间站常态化运营阶段的既定安排。

返航准备情况

东风著陆场已于5月27日完成航天员返回前的最后一次全系统综合演练。此次返航预计在黄昏时段著陆，搜救工作将经历昼夜交替，著陆场已沿用夜间搜救中成熟的无人机照明布设方案，确保视野清晰。针对航天员在轨近7个月的情况，著陆区还专门设置了航天员专用进出无障碍升降平台。目前，著陆场气象条件满足任务要求，各参试系统已做好准备。