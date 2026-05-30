外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片

深圳一名任职科技公司的女员工，日前因恶意投诉外卖骑手以骗取全额退款，事件经网络发酵后引发广泛关注。有消息指，涉事女子不仅被公司停职，个人资料更遭网民「起底」，相关影片于海外平台录得逾二千万次播放量，被形容为「丢脸丢到国外」。

骑手上门对质被辱骂

据微博及X平台等社交媒体，事发于5月23日，该名女员工通过外卖平台下单，骑手按指示将餐点亲手送达其公司，全程并无超时或服务问题。惟女员工用餐完毕后，竟以「未收到餐」为由向平台投诉并申请退款。平台按机制扣除了涉事骑手的款项及信用分。

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翌日（24日），骑手携同完整配送纪录及签收凭证上门对质，要求对方解释。然而，女员工否认白嫖（食霸王餐）行为，反斥骑手「态度不好」，更一度报警称遭对方骚扰。期间，其一名男同事更出言侮辱骑手，质问「你是人还是狗？是人就滚出去」，态度极为嚣张。双方理论的片段其后在网上疯传。

集体操作逾20宗恶意投诉曝光

事件迅速发酵，网民「起底」发现涉事女子任职于「深圳市携手网络科技有限公司」，且该公司并非首次犯案。有消息指，该公司员工长期利用平台漏洞，集体以同样手法白嫖外卖。经统计，该地址在半个月内便录得多达27宗针对骑手的恶意投诉。

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警方介入调查后，确认女员工的行为属于恶意投诉，责令其赔偿骑手损失。外卖平台其后撤销对受害骑手的处罚，并封禁了该公司地址相关的十多个帐号，同时新增「风险地址预警」功能，防止同类事件再次发生。

播放量逾2000万次

据网上消息指，在舆论压力下，涉事公司迅速与女员工「割席」，宣布将其停职并启动解约程序。由于事件严重损害公司声誉，该公司不仅被客户暂停合作，更被市监局吊销营业执照，多年经营毁于一旦。不过，消息目前仍未有官方文件证实。

事件不仅在国内掀起热议，相关片段更被转载至海外社交平台，累计播放量超过2000万次。网民纷纷批评涉事者「有辱人格」，为区区数十元餐费赔上前途，实属「因小失大」。

