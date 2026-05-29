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四川网约车女乘客车内排泄留异味 司机千元换凳获平台补偿

即时中国
更新时间：18:20 2026-05-29 HKT
发布时间：18:20 2026-05-29 HKT

四川南充一名网约车司机近日遇上极度恶劣的乘客。一名女乘客在搭乘期间，疑似直接在后座车厢内排泄，导致座椅及地毡满布秽物。司机事后多次清洗仍难除异味，最终被迫自费逾千元更换整张座椅。

司机一度求助无援，平台了解到事件后，发现目前无法找到乘客本人，最终平台愿意承担更换座椅及清洁的费用，另与警方合作跟进。

四川网约车女乘客座椅排泄，深度清洗惟异味依然残留。 iStock
四川网约车女乘客座椅排泄，深度清洗惟异味依然残留。 iStock

乘客清醒一直与男友通话

据内地媒体《九派新闻》报道，事发于本周二（27日）凌晨约3时。司机陈先生表示，涉事女乘客上车时，他已闻到一股浓烈的异味，当时以为是对方身上带有的味道，遂在行车途中将全车四个窗全部打开通风。陈先生特别提到，该名乘客当时神志清醒，途中还一直与男友通电话，并无醉酒或身体不适的异样。

四川网约车女乘客座椅排泄，司机崩溃表示清洗后仍留异味索偿无果。 九派新闻
四川网约车女乘客座椅排泄，司机崩溃表示清洗后仍留异味索偿无果。 九派新闻
四川网约车女乘客座椅排泄，司机崩溃表示清洗后仍留异味索偿无果。 九派新闻
四川网约车女乘客座椅排泄，司机崩溃表示清洗后仍留异味索偿无果。 九派新闻
四川网约车女乘客座椅排泄，司机崩溃表示清洗后仍留异味索偿无果。 九派新闻
四川网约车女乘客座椅排泄，司机崩溃表示清洗后仍留异味索偿无果。 九派新闻

秽物渗入椅缝洗完仍有味

直至乘客下车后，车厢内的臭味挥之不去，陈先生停车检查后座，惊觉座椅及脚踏垫上竟然全是排泄物，部分秽物更已渗进座椅缝隙深处。陈先生忆述当刻情况时，直呼「太恶心了」。

他随后将车辆送往专业4S店进行深度清洗，惟异味依然残留，朋友上车坐了数分钟亦表示无法忍受。由于无法继续载客营运，陈先生被迫花费1,000多元人民币更换整张后排座椅，生计大受影响。

警方指属个人纠纷不立案

陈先生事后曾报警求助，惟警方表示此类事件属于个人民事纠纷，无法作刑事立案处理。他转而联络网约车平台，涉事平台滴滴出行核查该笔订单的情况，发现是一则代叫订单，但叫车人表示不认识实际乘车人，也无法取得联系。

得知此状况，滴滴表示会承担座椅更换、车辆清洁的相关费用，另提供顺心补贴，助力师傅早日恢复正常接单。滴滴呼吁乘客文明乘车，若途中遇到特殊状况，应及时与司机沟通。

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