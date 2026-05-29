四川网约车女乘客座椅排泄 异味不消司机自费千元换凳索偿无门

四川南充一名网约车司机近日遇上极度恶劣的乘客。一名女乘客在搭乘期间，疑似直接在后座车厢内排泄，导致座椅及地毡满布秽物。司机事后多次清洗仍难除异味，最终被迫自费逾千元更换整张座椅，惟至今仍未能向涉事乘客索取任何赔偿。

乘客神志清醒一直与男友通话

据内地媒体《九派新闻》报道，事发于本周二（27日）凌晨约3时。当事司机陈先生表示，涉事女乘客上车时，他已闻到一股浓烈的异味，当时以为是对方身上带有的味道，遂在行车途中将全车四个车窗全部打开通风。陈先生特别提到，该名乘客当时神志清醒，途中还一直与男友通电话，并无醉酒或身体不适的异样。

四川网约车女乘客座椅排泄，深度清洗惟异味依然残留。 iStock

四川网约车女乘客座椅排泄，司机崩溃表示清洗后仍留异味索偿无果。 九派新闻

四川网约车女乘客座椅排泄，司机崩溃表示清洗后仍留异味索偿无果。 九派新闻

四川网约车女乘客座椅排泄，司机崩溃表示清洗后仍留异味索偿无果。 九派新闻

秽物渗入座椅缝隙清洗后仍留异味

直至乘客下车后，车厢内的臭味依然挥之不去。陈先生停车检查后座，惊觉座椅及脚踏垫上竟然全是排泄物，部分秽物更已渗透进座椅的缝隙深处。陈先生忆述当刻情况时，直呼「太恶心了」。

他随后将车辆送往专业4S店进行深度清洗，惟异味依然残留，甚至连朋友上车坐了数分钟亦表示无法忍受。由于无法继续载客营运，陈先生最终被迫花费1,000多元人民币更换整张后排座椅，生计大受影响。

警方指属个人纠纷不立案

陈先生事后曾报警求助，惟警方表示此类事件属于个人民事纠纷，无法作刑事立案处理。他转而联络网约车平台，希望透过平台寻找该名乘客索偿损失，惟至今仍未有任何进展。