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广州新招撑楼市 「卖旧买新」计划惹热议

即时中国
更新时间：08:41 2026-05-29 HKT
发布时间：08:39 2026-05-29 HKT

广州于上月底出台促进房地产市场平稳健康发展的「穗八条」，提到「卖旧买新」补贴等新举措。广州市政府周二宣布相关细节，明确将通过发放专项补贴及市价收购二手楼的方式，支持居民「卖旧买新」，畅通一二手住房换楼链条，但居民对此意见不一。

根据安排，收购方为国企安居集团，将按照「市场运作、自愿参与」的原则，以市价收购总价在300万元（人民币，下同）以内，建筑面积在70平方米（约700平方呎）以下，位于广州环城高速以内的市中心二手楼，楼龄不限。获收购的居民须在交易后180天内购买位于广州市行政区域内的新建商品住宅。

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广州市增城区的城区样貌。资料图
广州市增城区的城区样貌。资料图

旧楼收购款全额由银行专用帐户托管，定向用于购买新房，确保「专款专用」。

政策宣布后，各界及广州居民议论纷纷。有人认为，当下二手楼市场低迷，老城区「老破小」挂牌久、议价难，新政策有利于住户打破「旧楼卖不掉、新楼买不起」的困局，叠加最高3万元补贴，可降低置换成本，让刚需家庭轻松实现换新楼，改善居住条件。

有支持新政的网民说：「算了一下，可以在增城置换一套新的90平米左右的新房，包装修了。一毛不用花，还能余几十万。」不过也有网民说：「就算按最高300（万）来结算，也买不回环城内的新房。没人这么傻，除非缺钱。」

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