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河北女骑行被狗撞倒身亡 饲主杀狗避责拖一年

即时中国
更新时间：22:45 2026-05-28 HKT
发布时间：22:45 2026-05-28 HKT

河北邯郸女子张女士骑行电动两轮车上班期间，被突然冲出马路的一只大型狗撞倒。张女士头部着地受重伤，抢救无效死亡，年仅38岁。令人心寒的是，狗主为逃避责任，竟把狗只打死，谎称「狗不是他的，他是过路的」。

事发于去年7月20日早晨。中国新闻周刊近日引述当时在场的张女士姐姐回忆，姐妹俩一前一后驾驶电动车，在马路北侧正常行驶，「狗突然像发疯了一样窜过来」，张女士瞬间被撞倒在地。

家属后来了解到，这是当地村民石某某饲养的一只格力犬，事发时石某某正在事发路段遛狗，且未拴狗绳。石某某一开始承认是狗主，但在救护车到达前片刻，他又矢口否认是自己养的狗。

几天后，石某某自行将狗打死，并丢弃至村里一处废井中。张女士丈夫在他人帮助下，经历数小时打捞，才将狗只从井内捞出。警方最终确认石某某是肇事狗只饲主。闭路电视也显示，石某某几乎每天遛狗，「从来没有栓过绳」。

取保候审未受罚

去年8月13日，邯郸市警方对张女士死亡事件立案调查，石某某涉嫌过失致人死亡罪被警方传唤调查，同年9月被取保候审，仍未接受处罚。有关部门曾多次组织家属调解，然而张女士家属拒绝和解，要求追究石某某刑事责任。

不幸的是，去年12月，张女士的丈夫在为案件奔波数月后，突发脑干出血住院，至今昏迷。据家属介绍，张女士生前在建筑工地挣钱养家，丈夫在家照顾3名未成年的子女，小女儿年仅8岁。如今，孩子只能由双方老人照顾，家中也失去了经济来源。

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