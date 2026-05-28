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苏南瑞丽航空︱狂男图打开紧急逃生门 乘客机员合力制伏︱有片

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更新时间：17:10 2026-05-28 HKT
发布时间：17:10 2026-05-28 HKT

苏南瑞丽航空一架国内线航班日前发生高空惊魂事件。一名男乘客在飞行途中，无视安全指引在客舱内走来走去，甚至企图拉开应急舱门。所幸机组人员与乘客合力将其制伏，航班最终安全降落，该名男子已被移交机场警方依法处理。

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综合内地媒体报道，涉事航班为周二（26日）由江苏常州飞往吉林长春的苏南瑞丽航空DR5015航班。同机乘客忆述，飞机起飞约半小时后，该名男乘客便开始在通道上反复来回走动。空服人员多次上前劝导，惟男子均拒绝配合返回座位。

未几，该男子走近舱门，企图动手拉开客舱大门。机组人员与邻近座位的乘客见状，即时合力将其拦下并制伏。男子后来被被带到客舱最后一排进行看管，直至航班安全降落。

苏南瑞丽航空于周三（27日）证实此事，并表示在处置过程中，机组人员紧守岗位，成功维持客舱秩序，确保了航机的飞行安全。航空公司同时对在事件中挺身而出、协助制伏该名旅客的热心乘客致以深切谢意。公司强调，日后将进一步加强机组人员的应变培训，并完善高风险旅客的识别机制，同时呼吁广大旅客必须遵守航空安全规定与客舱秩序。

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