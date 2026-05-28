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「女教师撑伞」被屈讨好校领导 教育局证男子为退休返聘教师

即时中国
更新时间：12:44 2026-05-28 HKT
发布时间：12:43 2026-05-28 HKT

厦门一所学校近日爆出「女教师为校领导撑伞」争议，网络短片显示一群学生顶著烈日参加户外活动，一名女教师则在场边为身旁背手站立的男子撑伞遮阳，引发「讨好校领导」的质疑。当地教育部门随后通报，证实男子并非校领导，而是退休返聘的老教师。

当事人：身体不适兼出于尊老

据内媒报道，事发于5月25日上午，地点为厦门市湖里区世纪学校。短片拍摄者小黄透露，事后收到一名自称是片中撑伞女子的私讯解释，称自己当天处于生理期第一天，伴有低烧，暴晒会引致头晕，因此日常会打伞；身旁的年长男同事汗流浃背，出于尊老之心才移步为他遮阳。

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一名女教师烈日下为男子撑伞遮阳，引发「讨好校领导」质疑。
一名女教师烈日下为男子撑伞遮阳，引发「讨好校领导」质疑。
网络短片显示一群学生顶著烈日参加户外活动。
网络短片显示一群学生顶著烈日参加户外活动。

校方工作人员其后回应，女教师因生病不能长时间暴晒，而伞下男子为退休返聘教师，年近七旬，女教师是考虑到其年事已高才帮忙遮阳。校方强调，当天活动仅为大课间约十余分钟的国旗下讲话。

校方曾称「父女关系」遭否认

事件发酵初期，学校工作人员曾向媒体表示，两人为父女关系。然而，厦门市湖里区教育局于5月26日完成调查后明确否认，证实两人并非父女，男子确为退休返聘教师。

短片拍摄者小黄则澄清，其发布短片时从未猜测二人关系，也未指称男子为校领导，原意是希望公众关注教育问题。目前校方已就网络不实言论报警，表示将追究造谣者责任。

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