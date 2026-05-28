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神舟二十三号丨交钥匙了！完成在轨道交接 神21太空人将返回地球｜有片

即时中国
更新时间：10:50 2026-05-28 HKT
发布时间：10:50 2026-05-28 HKT

新华社报道，周四（28日），神舟二十一号和神舟二十三号航天员乘组进行交接仪式，两个乘组移交中国空间站的钥匙。

中国载人航天工程办公室表示，截至目前，神舟二十一号航天员乘组已完成全部既定任务，将于近日乘坐神舟二十二号载人飞船返回东风著陆场。

目前，著陆场及各参试系统正在紧锣密鼓做好迎接航天员回家的各项准备。

神23乘组已进驻 香港载荷专家在列

神舟二十三号载人飞船于5月24日发射升空，5月25日凌晨成功对接于空间站天和核心舱径向端口。5月25日清晨，神舟二十一号乘组打开「家门」，迎接新乘组进驻，这是中国航天史上第8次「太空会师」。

值得关注的是，神舟二十三号任务中首次有来自香港的航天员进驻空间站，该乘组将继续在轨开展科学实验与空间站运营维护工作。
 

 

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