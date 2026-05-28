浙江翁日吃4香蕉图补钾 半个月高血钾危殆入ICU

浙江宁波一名七旬老翁因误信「浑身无力即缺钾」，连续半个月每日进食三至四根香蕉试图补钾，反致重症高钾血症，须入住深切治疗部（ICU）接受血液透析，幸经抢救后脱离生命危险。

血钾超标近50%

《宁波晚报》报道，张伯（化姓）患高血压多年，早前自觉浑身乏力、腿脚发软，听闻「缺钾会攰」，便自行以香蕉补钾，每日进食三至四根，持续半个月。惟乏力症状不减反增，家人见其精神萎靡，将他送往宁波市医疗中心李惠利医院。

血液检查结果显示，张伯的血钾浓度达7.94mmol/L，远超3.5至5.5mmol/L的正常范围，已属临床危急值。心电图亦出现异常，为典型重症高钾血症，随时可能诱发心律不正、心室颤动，甚至心脏骤停。

浑身没劲就是缺钾，多吃香蕉就能补回来？ unsplash

专家拆解致命关键

医护人员随即将张伯转入深切治疗部，一边用药物稳定心律，一边实施血液透析，快速将体内超标的钾离子排出。经全力救治，张伯的血钾值终回落至正常水平，脱离生命危险。

李惠利医院急诊科副主任周挺解释，健康人士的肾脏能正常排走多余的钾，适量进食香蕉并无风险。然而长者、长期服用降血压药的患者及慢性肾病患者，肾脏排钾能力明显减弱。一旦长期大量摄入香蕉、橙子、榴梿、菠菜、马铃薯等高钾食物，钾元素容易在体内积聚，诱发高钾血症。

周挺指出，钾是维持神经肌肉功能与心脏正常节律的关键电解质。高钾血症会直接干扰心脏跳动，早期难以察觉却非常危险，严重时可致心脏骤停，随时危及生命。

宁波一老伯补钾补进ICU。 unsplash

医生吁勿盲从不适求医最稳妥

周挺提醒市民，切勿自我判断盲目食补。浑身乏力、肢体发软的原因众多，可能与心脑血管、内分泌、肾脏等多种问题有关，不能单凭生活经验自行定性，更不应随意大量进食高钾食物。身体不适应及时求医检查。补钾需讲究科学，确有低钾问题应在医生指导下进行，并定期覆查电解质。