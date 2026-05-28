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河南9座「白牌」小巴载16人 公路狂撼货车致13死3伤

即时中国
更新时间：16:54 2026-05-28 HKT
发布时间：16:54 2026-05-28 HKT

河南南阳发生一宗夺命交通事故。周四（28日）凌晨2时40分左右，近南阳市沪陕高速公路，一辆挂有鄂F8A7L8车牌的大通小巴（客车），由后方追尾撞向一辆半挂货车。事故至今已造成13人死亡，另有3人受伤。

公安部派员赶赴现场督导

据内媒澎湃新闻引述当地官方人士消息，涉事车辆是蓝牌小型普通客车，个人车辆，没有营运手续。司机为河南省南阳邓州人，已在事故中死亡，3名伤者正在南阳接受治疗。据上述官方人士介绍，一名伤者称，他与车上乘客不相识，中途搭乘，与司机约定下车时付费。

据内媒此前报道，初步调查显示，涉事的小巴核定载客量为9人，惟事发时车内实际载有16人，超载幅度接近一倍，不排除超载是导致伤亡惨重的原因之一。

事故发生后，公安部表示高度重视，已迅速指派由交通管理局领导带队的工作组赶赴南阳，现场指导事故调查及善后处置工作。目前，事故的确切原因及具体细节仍在进一步调查中，3名伤者已送院救治。

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