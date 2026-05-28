国产AI高考期间 或禁用「拍题答疑」功能

内地高考将于下月7日至8日举行，为防学生作弊，届时国产AI工具豆包、元宝等部分功能或被禁用。

红星新闻报道，「高考期间AI工具将禁用」的话题近日在微博流传。字节跳动AI工具豆包的客服表示，豆包在高考期间可正常使用，但「拍题答疑」等类似功能会被禁用，具体情况要以当时页面显示为准，目前还未接到通知。

内地高考将于下月7日至8日举行。 新华社

数秒给解答思路和答案

「拍题答疑」指使用者发送练习题相片至AI工具对话框中，短短几秒钟，AI便会给出解答思路和相应答案。此项功能在学生中颇受欢迎，大量在线教育公司也纷纷研发类似工具。

腾讯工作人员表示，去年高考期间，AI工具元宝就明确不提供识图答题功能。网友截图显示，去年高考当天，网友发出识图总结的指令后，元宝会统一回复「此项功能在高考时段无法使用」。百度相关业务负责人表示，暂未收到高考期间百度文心部分功能限制服务的通知。科大讯飞工作人员则表示，目前还没确切消息，但「只要是大模型，应该都会有限制」。