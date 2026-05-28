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武契奇夫人上海扫货 逾¥7000元购物清单大揭秘

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更新时间：08:47 2026-05-28 HKT
发布时间：08:47 2026-05-28 HKT

昨日上午，陪同塞尔维亚总统武契奇访华的总统夫人塔玛拉，来到上海南外滩轻纺面料市场，开启了「买买买」模式。不到一小时，她购入三套西服和一条旗袍，花费逾7000元（人民币，下同），还向偶遇的小朋友抛飞吻，开怀大笑。

现场画面显示，塔玛拉一边参观店舖、一边与商家交流，手上几乎没有停过挑选商品。不足一小时，她已购入一件1800元玫红色中式旗袍，一套1500元羊毛西服套装，以及2套约4000元的复古西服套装。

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武契奇夫人上海扫货。 微博
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旗袍店主表示，总统夫人一眼相中的旗袍设计为无袖立领，颜色非常鲜艳，充满了中国传统韵味。店家承诺将以最快的速度加急制作，预计两天内就能完成。

据悉，该面料市场一共有1万多平方米，有280间店舖，涵盖旗袍、西装、礼服到日常服装销售，以定制消费为主。市场内几乎每间店舖门口都挂着醒目的英文招牌，已形成较成熟的国际化服务业态。
 

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