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南方高温｜5省用电创新高 深圳发黄色预警3日最高或达35°C

即时中国
更新时间：08:33 2026-05-28 HKT
发布时间：08:29 2026-05-28 HKT

南方高温天气今年提前。深圳昨日发布今年首个高温黄色预警，最高气温可达35℃。高温快速拉高华南地区用电量，广东、广西、海南、云南、贵州5省份电力负荷创历史新高，峰值较往年提前近一个月。国家发改委近日研判指，今夏气温较往年偏高，今年用电量将较去年增加约9000万千瓦，相当于多出一个河南省的用电负荷。

深圳晴热天气持续，全城开启高温「焗烤」模式。深圳市气象台昨晨9时发布全市陆地高温黄色预警讯号，预计昨日至明日受副热带高压控制，全市天气炎热，局部最高温将升至35℃以上，讯号可能持续3天，后日起高温天气有所缓解。

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深圳高温黄色预警信号正在生效中。 深圳天气
深圳高温黄色预警信号正在生效中。 深圳天气

与往年相比，今年入夏进程整体偏快。中国气象局数据指，4月全国平均气温12.8℃，较往年同期偏高1.6℃，为历史同期第2高。南方省份中，海南多地4月就热到破纪录，广西平均气温创历史同期最高。

电量峰值提前近一个月

来势汹汹的高温快速拉高华南地区用电量。经营范围覆盖广东、广西、海南、云南、贵州五省的南方电网前晚披露，25日20时21分电力负荷飙至2.59亿千瓦，创历史新高，峰值较往年提前近1个月，打破2020至2025年度峰值集中在六、七月的季节规律。广西、海南电网电力负荷当晚亦同步刷新纪录。

深圳高温黄色预警信号正在生效中。 深圳天气
深圳高温黄色预警信号正在生效中。 深圳天气

此次负荷新高不仅来得早，且峰值出现在晚高峰时段。南方电力调度控制中心运营策划处经理李智勇分析，今年负荷提前冲高，核心原因包括华南地区高温天气前置启动全域制冷需求、区域工业生产稳产满产，以及民生消费活力释放。

用电负荷也折射出区域经济结构迭代升级。近年来，广东高端制造、新能源产业常态化开展全天候连续生产，数据中心持续运行、居民夜间电动汽车集中充电等新业态快速扩容，稳步抬升晚间用电底盘。今年1月至4月，南方电网广西电网公司重点监测的36间数据中心，用电量同比增19.2%。国家发改委政策研究室副主任李超上周五（22日）表示，国家气候中心预测，今夏全国大部分地区气温较常年同期偏高，最高用电负荷将达到16亿千瓦左右，较去年增加9000万千瓦左右，相当于多出一个河南省的用电负荷。

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