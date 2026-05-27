西安父女街头争执 男途人柔道技重摔少女：帮手教女｜有片

陕西西安近日发生一宗令人发指的街头暴力事件。一对父女在街头发生口角，一名男途人疑因不满少女顶撞父亲，竟以「帮手教女」为由，当街对该名16岁少女施以过肩摔、扯头发及踢头等暴力袭击，导致少女血流披面。西安警方已立案调查，内地律师狠批涉事男子违法行为是「以道德之名行暴力之实」。

父女睇戏途上口角

事发于本月12日下午5时许。据女童父亲刘先生向内地传媒忆述，当时他骑电动单车载著16岁女儿前往看电影，途中两人因意见不合发生争执，说话声浪较大。

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此时，36岁男途人石某突然冲上前，声称要「帮手教育孩子」，随即强行将少女由电动单车上拖落。现场闭路电视画面显示，石某当众狂扯少女头发，并起脚猛踢其头部。即使刘先生及其他途人上前劝阻，石某仍未有停手，更对少女施以「过肩摔」，导致她当场血流披面。

少女身心受创家属拒调解

少女送院后经法医初步鉴定为轻微伤，其牙齿及颈椎受损。刘先生表示，女儿身心遭受严重创伤并留下心理阴影，目前抗拒后续覆查治疗。他坚决拒绝警方提出的调解，认为石某在公众场所无故殴打未成年人，情节恶劣，已向警方提交「寻衅滋事」认定申请。

西安市公安局莲湖分局昨日（26日）凌晨发布通报证实事件。通报指，石某自称因不满少女辱骂父亲，遂上前指责并施袭。警方已立案调查，待伤情鉴定完成后将依法处理。

律师斥越权行使私刑

有内地律师指出，石某作为毫无关系的陌生人，无权干涉他人家庭争执。其以「教育」为名实施暴力，本质上是滥用私刑，对法治精神公然践踏。律师强调，其暴行已涉嫌构成寻衅滋事罪，施暴者除了面临刑事或行政处罚外，亦需承担民事赔偿责任，包括医疗费及精神损害抚慰金。