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老婆被揽即呕｜福建男半年无性生活 怒提离婚索还¥72万礼金

即时中国
更新时间：17:00 2026-05-27 HKT
发布时间：17:00 2026-05-27 HKT

福建一名男子控诉花费逾72万元（人民币，下同）迎娶妻子，惟婚后女方极度抗拒亲密接触，甚至出现「一抱就呕吐」的生理反应。双方婚后半年一直未能行使夫妻之实，男方无奈提出离婚，并要求女方全额退还包括礼金、首饰及酒席在内的所有结婚开销。事件引发网民热议。

婚后长期分居

据内地传媒报道，男子阿宽与女子阿婷经亲友介绍相识，两人于2024年9月领证结婚并举办婚宴。为迎娶女方，男方按当地习俗支付了28.8万元礼金及9.1万元三金首饰，加上婚俗红包、酒席等，总成本高达72万多元。

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阿宽接受内媒访问时大吐苦水。 潇湘晨报
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阿宽接受内媒访问时大吐苦水，指「老婆一抱就呕」。 潇湘晨报
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男子阿宽与女子阿婷合照。 潇湘晨报
男子阿宽与女子阿婷合照。 潇湘晨报

然而，婚后两人并未真正同居。阿宽指控，阿婷长期以工作为由独居于外地出租屋，每星期仅短暂返回婚房一次。更令他崩溃的是，阿婷对亲密相处极度抗拒。阿宽忆述：「有一次我是真的抱著她，她开始颤抖，然后跑到洗手间马桶去吐。」双方婚后半年始终没有正常的夫妻生活。

岳父反驳：酒席属自愿消费

在多次沟通及家长调解无效后，阿宽决定提出离婚，并要求女方全额退还72万元结婚开支。对此，女方父亲反驳指，女儿并非不愿过日子，两人曾尝试发生关系但不顺利，加上心理紧张才加重抵触情绪。他强调，礼金早已退还给一对新人，只是男方拒认；而酒席等属自愿消费，不应由女方承担。女方同意离婚，但拒绝高额退款，一切交由法院裁定。

疑患性厌恶障碍

内地律师指出，夫妻长期无性生活虽非法定离婚事由，但结合婚期短及未履行夫妻义务，足以证实感情破裂，法院多会准予离婚。至于礼金等退还问题，需视乎实际共同生活情况而定。

有医学专家分析，女方的反应疑似患有「性厌恶障碍」。这是一种对性活动或思想产生持续、强烈憎恶的回避反应，常伴随呕吐、发抖等生理症状。专家强调，这并非单纯的「性冷淡」，而是心理因素主导的功能性障碍，伴侣应给予支持并寻求专业治疗。

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