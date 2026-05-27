湖南暴雨｜女干部「戴金耳环救灾」遭网暴 官媒：别让实干者流汗又流泪

湖南省常德市近日遭受极端暴雨侵袭，灾情严重。石门县龙池河村女村支书向金元连日来奔走前线救灾，惟在接受央视访问时，却因配戴了一对金色耳环而遭到部分网民的无端攻击及网络欺凌。向金元事后回应指耳环仅值不足百元，强调目前救灾工作繁重，无暇理会网上负评。官媒《人民日报》亦发表评论，狠批网民行径已超出正常监督界线。

连日救灾声沙眼肿 网民却错重点

据内地传媒报道，常德市近期的暴雨打破当地历史纪录，逾10万人受灾。在重灾区之一的龙池河村，村支书向金元自5月17日晚起便身先士卒投入救援。在断路、断网的恶劣环境下，她持续协助村内900多名居民应对灾情。

经过多日不眠不休的救援，向金元在接受央视访问时声音明显沙哑，双眼红肿泛泪。她表示看到村内设施严重受损及停电断网，感到十分难受。然而，部分内地网民却「错重点」，将焦点放在她配戴的金色耳环上，并对其作出种种质疑及恶意攻击。

向金元：只要老百姓认可就够

面对突如其来的网络欺凌，向金元回应称，她目前所有心力均放在救灾上，「工作现在24小时都不够用」，根本无暇理会网上的负面评论。她表示：「我实实在在去做了，只要老百姓认可、肯定我就够了。」她同时澄清，外界热议的「金耳环」并非昂贵首饰，而是在网上购买、价值不到100元人民币的普通耳环。

《人民日报》评论

事件持续发酵，内地官媒《人民日报》于昨日（26日）发表评论文章，为前线救灾人员发声。文章严厉指出，仅凭一副耳环就急不可耐地给人贴标签、污名化，早已超出了正常监督的界限，沦为一场无端的网络暴力。

评论形容，洪水固然摧毁房屋道路，但网络上的恶意攻击同样是另一种「隐形灾害」。文章警告，若过度聚焦与救灾无关的细节，不仅会令前线救援人员心寒，亦会模糊焦点，影响社会对灾情的真正关注。文章最后强调，灾难当前更需要凝聚社会力量，而非让舆论失焦，「不能让实干的人流汗又流泪」。