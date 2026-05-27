成都酒店衞生丑闻｜牙刷洗马桶 毛巾当「万能抹布」｜有片

四川成都市两间知名连锁酒店近日被内地记者「放蛇」踢爆存在严重衞生问题。有清洁工人竟使用客房的牙刷清洗马桶，并以同一条毛巾擦拭马桶后再擦漱口杯。涉事地区的相关部门高度重视，已即时约谈酒店负责人责令整改，并将在全区开展酒店行业专项整治。

客用毛巾擦马桶再擦杯

据内媒「都市频道」报道，河南广播电视台记者早前入住位于成都中和大道的维也纳国际酒店一间直营店。办理入住时，前台职员声称该店由总部直接管理，衞生要求极为严格。然而，记者在客房内安装的镜头却拍下令人作呕的画面：清洁工人在打扫时，竟使用客房提供的牙刷刷洗马桶，更离谱的是，她用客房毛巾擦拭马桶后，未经清洗便直接用同一条毛巾擦拭漱口杯。

有酒店被内媒曝光，清洁员用牙刷洗马桶及漱口杯。 都市频道

相关新闻：枕套马桶水杯不换不洗 网红揭北京环球影城酒店衞生问题

此外，记者曾明确要求前台对杯子进行消毒及更换浴巾，前台虽答应并作记录，称打扫需约40分钟。但镜头拍下清洁工人仅花7分钟便完成「打扫」，不但没有消毒杯子，连客房毛巾亦未有更换，仅是折叠后便重新放回原处。

据悉，维也纳国际酒店属锦江酒店（中国区）旗下品牌。锦江酒店客服回应内媒查询时坚称，品牌坚持严格的衞生标准，将记录并跟进相关情况。

有酒店被内媒曝光，清洁员用一条客用毛巾擦马桶又擦漱口杯。 都市频道

一条毛巾擦全房

除维也纳酒店外，报道亦踢爆位于萃华路的「全季酒店」同样存在严重衞生隐患。该酒店的清洁工人被拍到将客房毛巾当作「万能抹布」，违反「一客一消毒」的规定，用同一条毛巾「一擦到底」清洁客房不同角落。

相关新闻：游客参加九寨沟4天团「大门都没看到」 酒店衞生差床有老鼠屎

当局介入责令整改并全区严查

针对上述曝光的丑闻，四川成都高新区商务文旅局及衞健局于25日发布联合通报。当局表示高度重视事件，已组织相关部门赶赴涉事的中和大道维也纳酒店及萃华路全季酒店进行核查，重点检查客房清洁消毒、布草更换及从业人员操作规范。

通报指出，当局已约谈涉事酒店负责人，责令其立即整改并全面落实内部衞生管理制度。下一步将根据调查结果严肃处理，并在全区范围内开展酒店行业专项整治行动，强化监督检查，以切实维护消费者的合法权益。