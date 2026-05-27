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内蒙3岁女童遭生父及同居女友虐待致死 狠妇打爆心脏被执行死刑

即时中国
更新时间：11:00 2026-05-27 HKT
发布时间：11:00 2026-05-27 HKT

最高人民法院昨日（26日）发布防范和惩治家庭内部侵害未成年人合法权益的典型案例。当中一宗骇人听闻的虐童致死案中，一名内蒙3岁女童田洛溪遭生父及其同居女友长期以残忍手段虐待，最终因尿床被女方重击胸部，导致心脏破裂死亡。涉案女子因手段特别残忍，已被执行死刑；女童生父则被判处无期徒刑。

非人虐待长达10个月

据内地传媒报道，案情指出，被告文某桃（女）与已婚的田某龙同居。2023年2月至12月期间，田某龙带同其3岁亲生女儿田洛溪与文某桃共同生活。在此期间，两人经常以打骂、捆绑、吊起、罚站、冻饿等残酷方式虐待女童，并频繁使用拳脚、拖鞋、饭勺、木条、皮带及手机充电线等工具暴力殴打她。

相关新闻：虐杀3岁亲生女  男子和其女友在内蒙被判无期、死刑

同年12月21日清晨6时许，田某龙外出上班后，文某桃因女童尿床而大发雷霆，使用手机充电线等物品严重殴打女童胸部等多处，导致她倒地抽搐。文某某随即急召田某回家，两人合力将女童送院，惟经抢救后证实不治。

体无完肤 右心房破裂致死

经法医鉴定，女童田洛溪生前惨遭非人虐待，体表挫伤面积累计高达832.5平方厘米。其致命伤为在全身多发性软组织挫伤的基础上，胸部再受钝性外力严重打击，造成右心房破裂，最终因心包积血及急性心脏压塞死亡。

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