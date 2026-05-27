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深圳常住首破1800万人 2035年人口「封顶」

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更新时间：09:29 2026-05-27 HKT
发布时间：09:28 2026-05-27 HKT

官方统计显示，深圳市2025年常住人口为1824.85万人，比2024年底增加25万多人，增量居全国城市首位。根据规划，考虑资源环境及城市宜居等因素，2035年深圳全市常住人口规模将控制在1900万人以内。

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深圳市前日发布去年国民经济和社会发展统计公报。数据显示，全市年末常住人口1824.85万人，比上年末增加25.90万人，体现了深圳的旺盛人气和城市竞争力、吸引力。

深圳相关部门曾研判，未来深圳常住人口大致会保持高企且小幅微增的趋势。《深圳市国土空间总体规划（2021－2035年）》提出，基于资源环境的现实状况并综合考虑城市宜居等因素，2035年全市常住人口规模严格控制在1900万人以内。

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