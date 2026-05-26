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酒店即弃拖鞋︱四川工厂回收供逾百酒店重用 一间或年悭达¥40万

即时中国
更新时间：17:50 2026-05-26 HKT
发布时间：17:50 2026-05-26 HKT

环保还是计缩数？有内地媒体「放蛇」揭发，四川成都有酒店将住客使用过的即弃拖鞋回收，送洗涤厂简单清洗，便再重用，成本较新购拖鞋，大幅缩减至10%以下，一年省下逾40万（人民币‧下同）。涉事洗涤厂供货逾百间酒店。当地多个部门已介入调查事件。

出现国际连锁酒店字样

据河南电视旗下的「都市报道」调查发现，成都绿竹风时代洗涤厂，大规模回收酒店已使用的即弃拖鞋重新清洗包装，再供应酒店使用，每日清洗的数量逾万双拖鞋。

该厂经理在堆满从酒店回收来的拖鞋的车间表示，「这种品质好，用一次不划算，洗洗接著用。今天洗了一万多双，每天差不多都这样」。

报道指，许多回收拖鞋已被清洗三、四次，有些更洗到起毛球、鞋底变型，甚至藏著头发，工人简单挑走肉眼可见的杂物，便重新包装当作全新拖鞋交回酒店使用。仅该工厂的客户便有过百间酒店，部份拖鞋上印有国际连锁酒店字样。

回收再洗成本¥0.5

报道指，类似的即弃拖鞋成本约5-8元一双，但回收再洗，费用仅约0.5元。按一间酒店300间客房计，仅拖鞋成本一年便节省逾40万元。

媒体曾以住客身份到上述国际连锁酒店，发现清洁人员一边说「拖鞋是一次性的，用完就扔」，一边把用过的拖鞋收走，和床单、被套、毛巾等放在一起。

成都大邑县经开区管委会25日通报，指报道中关联大邑县一家洗涤企业，管委会已联同卫健、市场监管、商投等部门开展调查。依法依规严肃处理。同时，加强对洗涤企业的监督检查，确保合法规范经营。

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