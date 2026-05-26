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「三体宇宙」前CEO许垚被执行死刑 毒杀传奇电玩大亨林奇

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更新时间：12:37 2026-05-26 HKT
发布时间：12:37 2026-05-26 HKT

2020年，内地上市游戏公司游族网路董事长暨总经理林奇遭毒杀，消息轰动全国。三体宇宙（上海）文化发展有限公司（下称「三体公司」）前CEO（首席执行官）许垚事后被指为投毒人。内地《经济观察报》报道，多个消息人士证实，5月21日，许垚被执行死刑。

许垚，2017年跳槽至温州富豪林奇麾下的游族集团，任上海游族信息技术有限公司首席风控官。2018年8月，他出任林奇掌控的另一家公司，即三体公司的CEO职务。

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林奇曾对许垚降薪削权

2014年，游族网络通过借壳上市A股，林奇成为当时A股最年轻的董事长。林奇与许垚开始时的关系不错，但后来两人分歧渐大，林奇曾对许垚降薪、削弱其管理权限等。至2020年，林奇已经找到候任人选，准备取代许垚。

2020年12月16日，林奇「突发疾病」，送往上海本地医院抢救。林奇的妹夫后来报警指，林奇可能被人投毒。2020年12月18日傍晚，警方抓获许垚。

212月25日，住院9日的林奇死亡。上海市公安局物证鉴定中心指，林奇死因是「河豚毒素」和「a-鹅膏毒肽」中毒致多器官衰竭。

4人分别被投毒

除了林奇，三体公司时任副总裁赵骥龙、其妻张女士，林奇物色的许垚的接替者赵宇尧，以及一位宋女士，血液中检出较高的汞含量。赵宇尧、赵骥龙的血样中均检出剧毒「氯化甲基汞」成分：宋女士的血样和尿样里，也检出了“氯化甲基汞”成分。

2020年12月25日，许垚被批准逮捕。2022年1月，许垚被指透过在药品、饮料等物品中向林奇、赵宇尧、赵骥龙等人分别投放不同的毒品，并致林奇死亡。
2024年3月，上海市第一中级人民法院判决，许垚犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯投放危险物质罪，判处有期徒刑六年；决定执行死刑，剥夺政治权利终身。

许垚后来提起上诉。2025年1月，上海市高级人民法院驳回上诉，维持原判。

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