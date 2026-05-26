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外媒：塞尔维亚有意引进中国战机

即时中国
更新时间：09:43 2026-05-26 HKT
发布时间：09:43 2026-05-26 HKT

塞尔维亚总统武契奇访华，外电报道，两国可能在军事领域深化合作，商讨引进中国歼-10C等战机，逐步取代该国现役的俄制米格-29。若果成事，将是欧洲首次有国家部署中国制战机。

构建中式空防与打击体系

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塞尔维亚近年持续采购中国军备，是除白俄罗斯以外，唯一购买中国先进武器的欧洲国家，构建起完整中式空防与打击体系。防空方面，列装FK-3（红旗-22出口版）中远程防空系统与红旗-17AE近程防空系统，形成远中近多层防御网。

在打击装备上，采购了中国的CM-400AKG超音速空对地导弹，射程400公里，可由米格-29战机挂载，具备防区外精确打击能力，为欧洲首装该型导弹的国家。武契奇今年3月证实塞尔维亚空军，已将米格-29战机改装，以搭载中国制造的空对地导弹。

彭博社报道，武契奇可能会同中方商讨引进中国战机，例如歼-10C，逐步取代米格-29。塞尔维亚今年6月将举行阅兵，武契奇早前表示，可能在阅兵展出由中国协助生产的武装机械人。航空分析师沃伊诺维奇表示：「对塞尔维亚而言，购买中国军事装备已不再是禁忌。」他分析，塞国虽计划采购法国「阵风」战机，理论上可挂载CM-400AKG导弹，但法方不会允许改装，因此塞国可能转而引进中国制战机。

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