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高校博士偷拍外泄航天机密判囚15年

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更新时间：09:37 2026-05-26 HKT
发布时间：09:37 2026-05-26 HKT

国家保密局昨日曝光指，内地某「985」重点高校博士朱某，在担任多家航天科研院工程师期间，在明知对方是间谍情况下，仍依其要求偷拍并传输大量涉密资料，非法获利59.64万元人民币。最终他因间谍罪被判囚15年。

非法获利近60万元

国家保密局旗下微信公众号「保密观」昨日发布案例，指2006年至2018年，朱某毕业后在多间航天科研院所担任工程师，期间某国间谍组织代理人找上了他。在明知对方间谍组织人员身份的前提下，朱某仍接受其布置的情报讯息搜集任务，使用对方提供的间谍设备，拍摄了大量涉及航空航天和军事技术领域的文件、资料，并传输给间谍组织人员，非法获利人民币59.64万元。

漠视国家秘密安全

官方指出，作为高学历航天工程师，朱某忽视保密教育学习，淡忘涉密人员责任与使命，被金钱诱惑冲昏头脑；心存侥幸，无视相关法律规定，漠视国家秘密安全，缺乏对间谍行为的警惕性，最终沦为境外势力窃取国家秘密的工具。

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