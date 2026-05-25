江苏女割双眼皮后无法阖眼 大嫂代骂黑医苦主被判退还¥20万赔偿

江苏苏州王丽（化名），2020年花费1.2万元（人民币，下同），找孟某芳做割双眼皮手术，事后双眼却不能闭眼、不断流眼泪。经提告，黑医孟某芳被判赔偿38万元及拘役六个月。后因王女士的大嫂在网上代其出头，与被告闹交，遭法院判退还20万元赔偿。

获鉴定为九级伤残

封面新闻报道，王丽2020年，被老乡邀请到孟某开办的整形医院割双眼皮，孟某芳为她实施了手术，「术后出现眼睑无法闭合、泪腺分泌异常」，经司法鉴定为九级伤残；孟某芳因非法行医被判处六个月拘役，并赔偿王丽38万元。

王丽指，「刑事判决之前，对方找我要谅解书。我签了讲解协议，累计拿到85万元赔偿。孟某芳取保候审后，跟我嫂子网上互撕，我嫂子在网上发布了我的遭遇。孟某芳认为是我发布的，起诉我违反协议约定，要求退还40万。法院也这么认定了，让我退还20万。」王丽说，她对此判决不服，向检察院申请监督，但未获支援。



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她透露，手术至今，双眼一直不受控制流泪，又阖不上眼，「睡觉也要睁著眼」。王丽又指，孟某芳之后发影片，诅咒她及其家人。王丽因长期不能入睡，被确诊抑郁症、焦虑症。

王丽说，她发现孟某芳在其他地方重新开了一间整形医院，4月份还成功申请了监外执行，这让她感到气愤。

王丽说，她曾针对孟某芳发布的侮辱资讯报案，警方刑事立案后认为没有犯罪事实撤案。目前，她已向法院提起自诉。

5月23日，苏州女子王丽（化名）收到检察院的《不支援监督申请决定书》，驳回了她对此前判决的监督申请。