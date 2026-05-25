富士山Lawson｜中国网红情侣跳舞挨批 澄清：清晨5时人流极少时拍摄｜有片

一对内地抖音网红情侣早前在日本富士山脚下的热门打卡景点「LAWSON河口湖站前店」门外跳舞拍片。影片近日被日本网民转载至社交平台X（前称Twitter）后，随即引发大规模围攻，阅读量高达400万次。大批日本网民狠批两人「挡路」及「制造混乱」。

强调清晨5时拍摄无阻人

涉事为内地抖音网红情侣档「藤短短」。两人在抖音上载了一段以Lawson便利店及富士山为背景的舞蹈短片，并配文「终于有一天来到这里跳了跃动青春」。影片遭日本网民转发后惹来大批负评。

情侣形容无妄之灾

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面对排山倒海的指责，该对网红情侣其后在社交平台发文澄清。他们强调，为免影响他人，特意选择在清晨5时、人流极少的时段进行拍摄。两人坚称现场并无阻碍任何人进出便利店或购物，形容今次遭受网络公审是一场「无妄之灾」。

有分析指，事件引发日本网民强烈反弹，底蕴是当地长期积累的「观光公害」（Overtourism）问题。该间LAWSON便利店因其招牌与富士山同框的独特景观，近年沦为全球网红的打卡胜地，每日吸引大批游客聚集。

然而，部分游客为求「最佳机位」不惜走出马路、阻塞交通，甚至乱抛垃圾，令当地居民不胜其烦。当地政府早前更被迫架设巨型黑布遮挡富士山景观，试图驱散人流，惟仍有游客在黑布上挖洞继续拍照。