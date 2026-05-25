极端天气｜广州从化惊现龙卷风 吹塌工地棚架及树木｜有片

广州气象部门今日（25日）证实，广州从化区鳌头镇于周六（23日）下午出现龙卷风。经多部门实地勘察及综合分析，确认该龙卷风强度为中等强度，相当于改进型藤田级数EF1级，持续时间约3分钟。

中等强度路径长约1.5公里

据内地传媒报道，广州市气象台、从化区气象局联同佛山市龙卷风研究中心，于昨日（24日）前往鳌头镇华夏职业学院附近进行实地调查。现场遗下不少被龙卷风蹂躏的痕迹，包括部分树木倒伏、建筑工地内的两层高临时板房被整体吹倒倾覆。

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广州从化惊现龙卷风。抖音

广州从化惊现龙卷风，吹塌工地棚架及树木。中新社

广州从化惊现龙卷风。抖音

调查报告显示，该龙卷风于23日下午5时前后发生，由西往东移动，受灾范围呈窄带状分布，总长度约1.5公里。受影响区域主要集中在鳌头镇第二中心小学至华夏职业学院的在建工地之间。

气象专家透过雷达观测、闭路电视、地面灾情特征及现场走访等数据进行综合研判。根据现场设施的受损程度，判定该龙卷风为中等强度。所幸龙卷风移动路径较短且避开人口稠密中心，暂未有严重伤亡报告。

近期广东地区气候不稳定，气象部门提醒市民应密切留意突发天气预警，遇上强对流天气或疑似龙卷风时，应尽快进入坚固建筑物内躲避，远离临时棚架及树木。

