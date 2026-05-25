Gas炉「叠罗汉」爆炸｜深圳餐厅4食客受伤 精神赔偿协调失败拟提告

广东深圳南山区一间餐厅日前发生严重爆炸意外。一名服务员疑因操作不当，将卡式炉（Gas炉）放在故障的电磁炉上加热，导致卡式炉在约20分钟后猛烈爆炸。事故造成4名食客受伤，多件名牌财物受损，双方目前就赔偿金额各执一词。

食客惊魂未定留阴影

据内地媒体《第一现场》报道，事发于南山区某餐厅包厢内。当时服务员因桌上的电磁炉发生故障，竟直接将卡式炉置于电磁炉上方开启加热。20分钟后，卡式炉因受热不均及超温引发剧烈爆炸，现场冲击波巨大，将4名正在进餐的食客震倒在地，多人受伤出血。除身体受伤外，现场多部手机及多个名牌手袋亦遭到不同程度损毁。

其中一名受害食客曾女士表示，爆炸发生后她长期感到心悸及失眠，心理遭受严重创伤。

深圳餐厅卡式炉爆炸，现场一片狼藉。 第一现场

赔偿金额落差大店拒调解

报道指，曾女士向店方提出经济损失、物品损毁及精神损失赔偿共5万元（人民币，下同），其中物品损失占3万元，精神损失及经济补偿占2万元。

然而，涉事门店店长回应传媒时却有另一说法，指对方曾索取高达9万元的精神赔偿。店方表示愿意全额按市值赔偿损毁的手机及名牌手袋，但针对4人的精神损失，店方仅愿意赔偿共1万元，并认为曾女士的诉求过高，无法接受。

深圳餐厅服务员疑将卡式炉放在故障的电磁炉上加热，引致爆炸。 第一现场

双方交由法律裁决

当地街道办事处已先后两次组织调解，惟因双方分歧过大，最终调解无效。店方法定代表人目前已明确拒绝支付任何精神损失赔偿，亦不再接受现场调解。社区工作人员已引导双方透过司法诉讼程序解决纷争。

此外，相关执法部门调查后发现，该餐厅涉及「使用危险品未建立管理制度」及「安全疏散通道被占用」两项违法行为，拟依法对其罚款1.4万元。

专家提醒：卡式炉安全使用须知

卡式炉近年因使用不当引发爆炸的事故时有发生。消防部门提醒，使用卡式炉时需注意以下几点：