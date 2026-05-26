摆酒潮物︱婚宴公司抢购仿生蝴蝶制造浪漫 武汉大学生三个月赚¥30万︱有片

内地的婚宴及表演市场，近期兴起使用仿生蝴蝶搞气氛，人工遥控色彩斑斓又会发光的仿生蝴蝶，在舞台翩翩起舞，制造高科技梦幻感。武汉有男大学生便靠手工制造仿生蝴蝶卖个满堂红，每只¥1500元，月售两三百只，三个月已购得¥30万元。

看纪录片学蝴蝶飞行

武昌职业学院无人智能装备技术应用学院21岁学生艾雨庆，去年发现仿生蝴蝶在市场越来越受欢迎，于是拉了几位同学凑了¥30万创业。

经过观看大量纪录片，研究蝴蝶的飞行，以及从十多种布料中，找出最适合制作蝶翼的涤纶，又从碳纤维骨架到3D列印舵机的安装，艾雨庆苦心钻研下，终于制作出从材料、结构、重量到飞行控制均感满意的仿生蝴蝶。

艾雨庆团队研发的仿生蝴蝶翼展约78厘米，重50至100克，采用碳纤维骨架与涂层涤纶布翅膀，翅膀厚度如纸张般轻薄，可经遥控完成振翅、盘旋及直线飞行等动作，逼真度相当高。



相关新闻：文玩玉米热潮︱两岸疯玩¥7800枝照买 晶莹剔透似宝石

他表示，要让「蝴蝶」飞得稳，制作需要极度精细，左右翅膀对称误差必须控制在0.1毫米内，每个零件都需手工打磨。每只成品出货前，还要经过室内外至少10次试飞，确保前5至10米飞行稳定。

艾雨庆的公司，目前有两款仿生蝴蝶推出，有灯光的遥控成品每只¥1500元；另一种是DIY材料包，价格约¥600至800元。月产量200至300只，仍供不应求，主要客户也是婚宴公司、演唱会制作公司及科普机构，三个月间已赚了¥30万元。



相关新闻：减压神器｜内地年轻白领兴「蕉绿」 原来仲有一个用途……

艾雨庆计划今年6月毕业后，全职投入公司营运，并拓展更多仿生飞行器品类。他说，年轻人就是要敢想敢做，「就算失败，也不后悔。」