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山东烟台「最美女律师」车祸去世成热话 生前为弱势免费打官司获赞颂

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更新时间：18:00 2026-05-25 HKT
发布时间：18:00 2026-05-25 HKT

近日，内地网络热传山东烟台，一名年仅42岁，被当地民众赞赏为「最美女律师」的迟宗琳，因车祸去世，消息震惊当地民众。话题更一度登上热搜。

内地极目新闻周一（25日）报道，山东文济律师事务所的谭女士证实，同事迟宗琳律师多日遇祸去世。

迟宗琳与父亲的名字刻在当地遗体角膜器官捐献者纪念墙上。极目新闻
迟宗琳与父亲的名字刻在当地遗体角膜器官捐献者纪念墙上。极目新闻
迟宗琳丧礼。极目新闻
迟宗琳丧礼。极目新闻
迟宗琳荣誉证书。极目新闻
迟宗琳荣誉证书。极目新闻
迟宗琳一直替弱势打官司，而获得「最美女律师」称号。极目新闻
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谭女士表示，自己和迟律师在律所共事15年，律所每年承担100多宗刑事和民事诉讼的法律援助，还有200多宗的劳动争议案件，对象都是农民工、家庭贫困人员、孤寡老人等群体，全部都是免费。大部份都是迟宗琳负责代理，她经常为案件忙到深夜。

公开资料显示，迟宗琳于1983年出生，山东文济律师事务所高级合伙人，2019年被评选为「烟台市优秀青年律师」；2023年更荣膺烟台市「最美女律师」「山东省优秀律师」。

莱州市红十字会官方通报，5月10日，迟宗琳在菏泽出差时遭遇交通事故重伤不治，年仅42岁。通报又指，她与父亲迟永东、母亲、丈夫、妹妹、公婆一家七口人，于2019年递交遗体眼角膜捐献登记表，成为烟台市首个以家庭为单位进行遗体角膜捐献的家庭。

22日，遗体告别仪式结束后，迟宗琳律师的遗体已按照其遗愿完成捐献，与父亲名字一同刻在当地遗体角膜器官捐献者纪念墙上。

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