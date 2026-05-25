华为发表「韬（τ）定律」 预五年后设计出1.4nm等效晶片
更新时间：10:50 2026-05-25 HKT
发布时间：10:50 2026-05-25 HKT
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晶片几乎是未来科技发展的关键所在。国内科技巨擘华为称，预计到2031年，将设十出晶体管密度达1.4纳米制程的同等水平晶片。
《人民日报》客户端报道，2026国际电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在主旨演讲中，正式发表「韬（τ）定律」。
已量产381款晶片
何庭波指，基于该定律，华为过去六年已成功设计并量产381款芯片。今年秋季，华为将发布新的麒麟手机芯片，完整采用逻辑折叠技术，大幅提升相关性能。
何庭波表示，「韬定律」提出以「时间缩微」替代「几何缩微」，以系统性降低时间常数（韬τ）为目标，通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进。
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「韬定律」构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。
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