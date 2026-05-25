福建杨梅收购站加违禁防腐剂　漳州龙海问责处理23名党员干部

福建漳州龙海区通报，已对「部分杨梅收购点违规使用添加剂」问题中的相关责任人员，作出问责处理。



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福建漳州龙海浮宫镇、白水镇早前有杨梅收购站，被发现会加入三无甜味剂和违禁防腐剂，工人每日处理杨梅近半吨，但直言连自己也不敢吃。事件引起全国关注，当地杨梅市场产业大受打击，各地纷纷取消对杨梅的订单。

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据通报，调查结果显示，区农业农村局、区市场监管局、浮宫镇、白水镇、郊边村、后宝村等6个单位履行监管责任、属地责任不力，依规依纪依法按程序对上述6个单位通报处理，对23名党员干部进行问责处理，其中：2人免职、13名党员干部分别党纪、政务立案处理，2名干部诫勉，6名干部通报批评。

