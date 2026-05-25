Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《给阿嬷的情书》 票房破10亿元

即时中国
更新时间：09:21 2026-05-25 HKT
发布时间：09:21 2026-05-25 HKT

据猫眼专业版数据，昨天11时38分，潮汕方言电影《给阿嬷的情书》上映25天来，总票房突破10亿元（人民币，下同），持续刷新中国电影中小成本现实题材电影的票房纪录。

纯方言无明星「小众作品」

中新社报道指，从五一档初期排片不足2%的「影院配角」，到如今口碑与票房双线飙红的市场黑马；从一部纯方言、无明星加持的「小众作品」，到引发全国观众情感共振的「破圈爆款」；这部影片完成了一次堪称教科书级的市场逆袭与文化突围。

《给阿嬷的情书》由潮汕本土导演蓝鸿春执导，讲述潮汕阿嬷（祖母）叶淑柔半生等待远赴泰国的丈夫郑木生的「侨批」（汇款和家书），孙子远赴泰寻亲，却发现埋藏半世纪的秘密，串联起中泰两地、两代人的牵挂与坚守。

该电影绝大多数画面取景于广东汕头，令这座满载侨乡底蕴与人间烟火的城市，随着电影热度，成为不少旅客的旅游打卡胜地。汕头推出3条电影主题线路，游客可亲身到访片中的骑楼、侨宅、古橄榄林等取景地观光。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
吴婉芳公开次子胡智同豪门婚礼高清相 新抱Kristy气质出众 名车彰显家族地位 花海尽展奢华感
吴婉芳公开次子胡智同豪门婚礼高清相 新抱Kristy气质出众 名车彰显家族地位 花海尽展奢华感
影视圈
12小时前
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
23小时前
神舟二十三号乘组顺利进驻天宫「太空会师」，与神二十一乘组拍「全家福」。新华社
神舟二十三号｜乘组顺利进驻天宫「太空会师」 与神二十一乘组拍「全家福」
即时中国
4小时前
李嘉欣真空大露背现身胡智同豪门婚宴 超高衩惊险设计侧身疑走光 与许晋亨甜贺吴婉芳娶新抱
李嘉欣真空大露背现身胡智同豪门婚宴 超高衩惊险设计侧身疑走光 与许晋亨甜贺吴婉芳娶新抱
影视圈
15小时前
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
时事热话
2026-05-24 10:16 HKT
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
影视圈
15小时前
张家辉成「载荷专家」超爆笑 神舟二十三号升空 影帝变热话人物 网民：佢有关咏荷认证
张家辉成「载荷专家」超爆笑 神舟二十三号升空 影帝变热话人物 网民：佢有关咏荷认证
影视圈
15小时前
英超煞科日｜热刺生还、韦斯咸降班 来季欧战资格一览。美联社
英超煞科日｜热刺生还、韦斯咸降班 来季欧战资格一览
足球世界
9小时前
央视微信号截图
00:42
有片｜黎家盈升空前引吭高歌画面曝光 三名太空人赴发射场合唱《歌唱祖国》｜神舟二十三号
即时中国
7小时前