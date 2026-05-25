《给阿嬷的情书》 票房破10亿元

据猫眼专业版数据，昨天11时38分，潮汕方言电影《给阿嬷的情书》上映25天来，总票房突破10亿元（人民币，下同），持续刷新中国电影中小成本现实题材电影的票房纪录。

纯方言无明星「小众作品」

中新社报道指，从五一档初期排片不足2%的「影院配角」，到如今口碑与票房双线飙红的市场黑马；从一部纯方言、无明星加持的「小众作品」，到引发全国观众情感共振的「破圈爆款」；这部影片完成了一次堪称教科书级的市场逆袭与文化突围。

《给阿嬷的情书》由潮汕本土导演蓝鸿春执导，讲述潮汕阿嬷（祖母）叶淑柔半生等待远赴泰国的丈夫郑木生的「侨批」（汇款和家书），孙子远赴泰寻亲，却发现埋藏半世纪的秘密，串联起中泰两地、两代人的牵挂与坚守。

该电影绝大多数画面取景于广东汕头，令这座满载侨乡底蕴与人间烟火的城市，随着电影热度，成为不少旅客的旅游打卡胜地。汕头推出3条电影主题线路，游客可亲身到访片中的骑楼、侨宅、古橄榄林等取景地观光。