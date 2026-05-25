中国观察︱「五七七」武契奇总统访华 将获友谊勋章？

塞尔维亚总统武契奇昨日来了，科技部部长阴和俊到机场迎接。虽然这是他首次国事访问中国，但其实已是第7次访华。他是中国重大外交活动的欧洲捧场客，包括3度出席「一带一路」国际合作高峰论坛，获邀参加北京冬奥会开幕式及去年的抗战胜利80周年大阅兵等。

因此，内地民众对于这位身高1米98的「巴尔干长人」一点也不陌生，更以「577」（武契奇谐音）来亲切称呼他。武契奇对此相当喜欢，2021年曾特意为中国网友书写贺卡，俏皮地落款签下「577」。

中塞缘份早就刻下岁月印记！1999年5月7日以美国为首的北约轰炸南斯拉夫，中国驻南使馆遭袭，3名中国记者及家属罹难。武契奇曾形容「中塞友谊是鲜血和生命铸就」。

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新冠疫情，中国第一时间送疫苗、捐物资。在中国支持下，匈塞铁路通车，塞尔维亚从内陆小国变身亚欧物流枢纽。武契奇多次公开说：「塞尔维亚永远不忘中国恩情」。

武契奇外表憨厚，内心精明，爸妈一个是经济学家、一个是记者。年轻时，他考入名校法学院，还去英国留过学，做过一段时间的生意，20多岁就踏入政坛，一路「升呢」至2017年当选总统，2022年高票连任。

塞尔维亚国土面积仅相当于重庆、人口不到700万，但与8个国家接壤、其中7个是北约成员国。武契奇深知「平衡术」的重要：夹在欧盟、美国和俄罗斯之间，小心翼翼不站队，同时在政治上力挺中国，推动同中国的经贸合作。

对于这次访华，武契奇接受当地电视访问时提前「剧透」：要签63份协议，涵盖基建、新能源、人工智能等，更直言可能获得中国的最高勋章，「届时我将成为世界上最自豪的总统」。

武契奇的任期将于明年5月全部届满，若中方选择此时向他颁发对外最高荣誉的友谊勋章，表彰其为促进中国与世界各国关系作出的贡献，似乎也合情合理。难怪他高度评价此行是「政治生涯中最重要的一次访问」。

纪晓华