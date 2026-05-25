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重庆特大暴雨3死17失踪 武汉停课停业

即时中国
更新时间：08:43 2026-05-25 HKT
发布时间：08:43 2026-05-25 HKT

内地中部省份持续大雨，水利部和中国气象局昨晚联合发布红色山洪灾害预警。重庆永川区前晚至昨晨遭遇极端暴雨，已导致最少3人死亡，17人失踪。湖北亦迎来破纪录雨量，有地区还有10级以上雷暴大风。武汉昨发布红色预警，要求停止集会、停课、停业。

永川区转移168人安置82人

重庆永川区最大雨量达296.6毫米，当局紧急疏散转移168人，安置82人。国家发改委安排2000万元人民币支持重庆抗灾。永川区政府办工作人员告诉内地极目新闻说，辖区「茶山竹海」街道两个村受灾严重，有人失联。茶山竹海是电影《十面埋伏》的取景地。

灾情较重的重庆安溪村有民房被山洪损毁，居住在此的60岁周大爷表示，昨日凌晨两点多，他在一楼睡觉时，接到妻子电话让他赶紧撤离。他看到屋内积水已达膝盖高，赶紧到二楼避险，又冒险从二楼阳台牵绳子逃生，落地时最深处洪水已齐腰。

暴雨范围涵盖多个中部省份，昨日主雨带位于河南中南部到长江中下游，今日江汉、江淮等地降雨持续。湖北、安徽、河南等局地累计降雨量可达200至400毫米，接近或突破5月份极值。

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