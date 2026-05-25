广西汉疑不满「电鸡」被没收 持双刀闹市伤7人包括5警
更新时间：00:11 2026-05-25 HKT
发布时间：00:11 2026-05-25 HKT
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广西玉林市发生双刀汉当街伤人案，导致7人受伤，当中5人是警察。消息指，伤人者疑因不满电动单车（电鸡）被没收伤人，疑犯最终被警方以防暴叉制服拘捕。
网上影片可见，一名约30岁男子，在街市上持两把利刀，与多名持防暴叉、长棍等装备的警员对峙，双方一度发生纠缠，持刀汉最终被制服，之后有警员手部受伤流血，赶赴治疗。
据玉林市陆川县公安局22日通报，当日早上9时50分，当地乌石镇建设东路发生持刀伤人案，疑犯温某插伤两民众后，再伤及5名制止的警员。
温某已被当持拘捕，伤者亦已送医救治。目前，案件仍在调查中。
网上消息指，疑犯相信因其驾驶的电动单车因牌照问题，被警察拦停没收，触发疑犯不满，最终演变成持刀伤人。
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